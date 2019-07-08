2019-07-08T16:49:54+03:00
Политика

«Настало лето»: Медведев пошутил по поводу отсутствия на совещании вице-премьеров

Три заместителя не пришли на встречу с главой правительства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев решил пошутить по поводу отсутствия нескольких премьер-министров на совещании в понедельник, 8 июля.

«Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше», — сказал глава кабмина, открывая традиционное совещание со своими заместителями.

На встречи присутствовали первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.

Отсутствовали три заместителя из десяти: Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко.

Ранее, сайт kp.ru рассказывал о том, как председатель правительства на заседании с вице-премьерами пошутил о ротации в кабинете министров. Тогда Медведев с иронией отреагировал на то, что Дмитрий Рогозин перепутал кресла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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