2019-07-09T14:03:08+03:00
Наука

Ученые назвали причину интереса людей к моржеванию

Кратковременный холод снижает тревожность и стимулирует мозговую активность
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, какие люди склонны к моржеваниюУченые рассказали, какие люди склонны к моржеваниюФото: Мария ЛЕНЦ
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Психологи связали интерес к моржеванию с повышенной тревожностью. Специалисты из Тюменского госуниверситета рассказали, что кратковременно воздействие холода временно снижает тревожность. Этот эффект достигается независимо от того, насколько организм подготовлен и закален.

«Возможно, высокая личностная тревога у моржей — это тот бессознательный фактор и основная причина, по которой люди пришли в клуб зимнего плавания», — цитирует доцента кафедры общей и социальной психологии Марию Богданову телеканал «360».

Отмечается, что стресс от воздействия холода снижает общий уровень беспокойства человека, а также положительно сказывается на умственных способностях. Так холодный душ или ныряние в прорубь способны стимулировать познавательную активность человека.

Интересно, что участники исследования назвали моржевание также способом уйти от одиночества и найти новых друзей, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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