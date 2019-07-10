2019-07-10T07:17:25+03:00
Общество

ФСБ проводит обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии

Обыски проходят в рамках уголовного дела о взятке в 2013 году
Юлия ДИВЕЕВА
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Первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников.Первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников.Фото: Архив "КП"
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Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Информацию подтвердили в пресс-службе главы и правительства региона. Там уточнили, что сотрудники службы безопасности изымали в кабинете Колодезникова и в подведомственном ему министерстве дорог Якутии документы по событиям 2013 года, когда один из дорожных чиновников предположительно получил взятку в 3 миллиона рублей.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном в апреле против бывшего замначальника одного из отделов регионального автодора. Отмечается, что в 2013 году Колодезников занимал должность министра ЖКХ и энергетики Якутии. передает РИА Новости.

Обыски в управлении автомобильных дорог Якутии уже проходили в мае. Подозреваемый во взятке чиновник находится под стражей. Следствие выяснило, что ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела эксплуатации казенного "Управтодора" потребовал от индивидуального предпринимателя, содержавшего автодорогу Югоренок - Солнечный в Усть-Майском районе республики, передавать ему ежегодно по одному миллиону рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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