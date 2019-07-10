2019-07-10T12:36:39+03:00
Политика

Порядка 1,8 млн сирийцев вернулись в свои дома

Мирные жители возвращаются из лагерей и из соседних государств
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Сирийские мирные жители возвращаются в свои домаСирийские мирные жители возвращаются в свои домаФото: REUTERS
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В настоящее время порядка 1,8 миллиона сирийских жителей вернулись в свои дома. При этом порядка 528 тысяч человек вернулись на родину с территории иностранных государств.

Сирийские власти при поддержке российской стороны делают все возможное для налаживания мирной жизни. В городах и провинциях восстанавливают инфраструктурные и социальные объекты, ремонтируются дома, налаживается транспортная связь.

Однако несмотря на все это неправительственные организации продолжают создавать препятствия для возвращения местных жителей к себе домой. Помимо этого в СМИ распространяется информация, дискредитирующая власти соседних с Сирией стран. Западные государства «обвиняют соседей Сирии якобы в нарушении прав человека и принуждении беженцев к возвращению в места довоенного проживания». Все это мешает восстановлению экономики и мирной жизни в стране, предает ФАН.

«Рассчитываем на более активное содействие Организации Объединенных Наций в реализации практических шагов по расселению «Рукбана». Со стороны правительства Сирии для этого все готово. Сирийское руководство гарантирует безопасность возвращающимся гражданам и соблюдение всех требований всемирной организации по достойному их размещению», - цитирует сообщение руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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