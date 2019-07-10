СЕГОДНЯ 14:01 2019-07-10T14:06:56+03:00

В Раде зарегистрирован законопроект о наказании за непризнание Крыма и Донбасса украинским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Данный проект закона предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет

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Проект закона, предусматривающий внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, которыми предусмотрено уголовное наказание за непризнание принадлежности Украине Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, зарегистрирован в электронной базе украинского парламента.

Инициаторами данного законопроекта выступили спикер Рады Андрей Парубий, замглавы фракции политической партии «Народный фронт» Виктория Сюмар, а также член депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко» Мария Ионова.

"Умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в тексте документа.

Законопроект был зарегистрирован 5 июля, после этого его рассмотрел профильный комитет парламента. Накануне, во вторник, 9 июля, документ распространили среди депутатов для ознакомления.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума 2014 года. За воссоединение полуострова с Россией тогда высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

После государственного переворота на Украине население восточной части страны начало проводить массовые протесты, не поддерживая политику Киева. В ответ киевские власти в середине апреля 2014 года начали военную операцию в Донбассе. Здесь были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики, которые не подчиняются политике официальной Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU