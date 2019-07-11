Туск: развал СССР был благословением

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-11T13:02:42+03:00

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что распад Советского Союза - величайшая трагедия для миллионов людей

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Распад Советского Союза был благословением для всей Центральной и Восточной Европы, для русских, украинцев и россиян. Соответствующие заявление сделал глава Европейского совета Дональд Туск, прибыв с визитом в Батуми на конференцию «Европейский путь Грузии», посвященную 10-летию программы ЕС «Восточное партнерство».

Развал СССР не был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и ясно: распад СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для Россиян», - написал Туск в Twitter.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что развал Советского Союза стал настоящей трагедией. Основными причинами распада СССР российский лидер назвал внутренние факторы, а также влияние геополитических противников.

ИСТОЧНИК KP.RU