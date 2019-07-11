В РСТ допускают случаи нового банкротства туркомпаний

СЕГОДНЯ 19:53 2019-07-11T19:53:41+03:00

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В Госдуме предлагают создать государственного туроператора, чтобы избавить россиян от волнений в случае банкротства фирмы. В туриндустрии на эту ситуацию иной взгляд – президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько уверен, что даже при случаях банкротства, отрасль сама справляется с критическими ситуациями. Аналогичными достижениями может похвастаться далеко не каждая сфера бизнеса.

По словам Шпилько, идея госкомпаний не нова, но решить проблему данным путем вряд ли получится.

- Сейчас рынок постепенно структурируется и взаимодополняет друг друга. Конечно, банкротства могут быть, от этого никто не застрахован. Но пока всех наших туристов, застрявших после краха туркомпаний, мы вывозили, не используя ни копейки государственных денег, - отметил эксперт ИА «НСН».

Ранее эксперты назвали самые бюджетные курорты, которые лидируют в ценовой политике на август- октябрь 2019 года. Первую строчку заняло побережье Черного моря. А вот вторая и третья позиция доставить зарубежным направлениям - Болгарии и Турции, сообщает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU