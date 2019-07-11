Зеленский выступил против федерализации Украины

СЕГОДНЯ 22:15 2019-07-11T22:15:26+03:00

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Украина и Молдова остаются не только соседями, но и надежными партнерами. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной с премьер-министром Республики Молдова Майей Санду брифинге. Он также подчеркнул, что обе страны не допустят навязывания планов по федерализации.

"Украину и Молдову объединяет одно общее желание – чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации. В отношении защиты суверенитета наших государств и безопасности в регионе наши позиции едины", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Майя Санду заверила, что Молдова полностью поддерживает территориальную целостность Украины. С ее слов, она чувствует "любовь и глубокое уважение к украинцам", которые "пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою страну, ее суверенитет и будущее".

ИСТОЧНИК KP.RU