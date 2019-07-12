Сервис Superjob назвал вузы, выпускники которых получают самые большие зарплаты
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов, студенты которых, в первые пять лет после обучения, получают самые высокие зарплаты. В исследовании принимали участие исключительно финансовые специальности.
Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 45 вузами страны. Лидерами стали Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и Московским государственным институтом международных отношений МИД РФ. Выпускники этих вузов могут претендовать на зарплату в 110 и 100 тысяч рублей, соответственно.
Самые скромные ожидания по зарплате - у выпускников Алтайского государственного университета и Тихоокеанского государственного университета (54 тысячи рублей).
Рейтинг вузов
Высшая школа экономики и МГИМО, около 110 тыс. руб., (прирост 10 тыс.руб)
МГУ 100 тыс. руб (+5 тыс. за год)
РАНХиГС - 98 тыс. руб (+3 тыс.руб)
Финансовый университет 85 тыс.руб
ВАВТ 86 тыс. руб (+6 тыс.руб)
В компании «Российской газете» рассказали, что рейтинг лучших вузов России реально поможет абитуриентам понять в какой вуз стоит поступать.
- Мы не берем средние показатели, а делим вузы по областям, которые востребованы на рынке труда. Цифры отражают реальное положение дел на рынке и вчерашний выпускник может предположить, что его будет ждать, когда он закончит обучение и начнет строить карьеру, -сказал президент Superjob Алексей Захаров.
ИСТОЧНИК KP.RU