2019-07-12T09:30:24+03:00
Экономика

Сервис Superjob назвал вузы, выпускники которых получают самые большие зарплаты

В исследовании принимали участие специалисты, обучающиеся по финансовым специальностям
Елена АКИМОВА
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Названы вузы, студенты которых получают самые большие зарплатыНазваны вузы, студенты которых получают самые большие зарплатыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов, студенты которых, в первые пять лет после обучения, получают самые высокие зарплаты. В исследовании принимали участие исключительно финансовые специальности.

Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 45 вузами страны. Лидерами стали Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и Московским государственным институтом международных отношений МИД РФ. Выпускники этих вузов могут претендовать на зарплату в 110 и 100 тысяч рублей, соответственно.

Самые скромные ожидания по зарплате - у выпускников Алтайского государственного университета и Тихоокеанского государственного университета (54 тысячи рублей).

Рейтинг вузов

Высшая школа экономики и МГИМО, около 110 тыс. руб., (прирост 10 тыс.руб)

МГУ 100 тыс. руб (+5 тыс. за год)

РАНХиГС - 98 тыс. руб (+3 тыс.руб)

Финансовый университет 85 тыс.руб

ВАВТ 86 тыс. руб (+6 тыс.руб)

В компании «Российской газете» рассказали, что рейтинг лучших вузов России реально поможет абитуриентам понять в какой вуз стоит поступать.

- Мы не берем средние показатели, а делим вузы по областям, которые востребованы на рынке труда. Цифры отражают реальное положение дел на рынке и вчерашний выпускник может предположить, что его будет ждать, когда он закончит обучение и начнет строить карьеру, -сказал президент Superjob Алексей Захаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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