Россияне смогут купить «народные облигации» онлайн

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-12T12:21:12+03:00

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В ближайшее время Минфин готовится выпустить очередной объем народных облигаций (ОФЗ-н) на 30 миллиардов рублей. Причем продавать их будут по новым правилам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники в финансовом ведомстве.

Выпуск очередного транша ОФЗ-н долгое время откладывался, но в сентябре наконец-то облигации появятся в продаже. В планах довести объем до 100 миллиардов рублей, именно такую планку поставил Минфину премьер-министр Дмитрий Медведев в прошлом году.

Последний транш облигаций продали не весь - из бумаг на сумму 70 миллиардов фактически разместили только на 59,6 миллиардов. Именно из-за снижения спроса на облигации в финансовом ведомстве и пересмотрели условия их реализации. В частности, планируют отменить для граждан комиссию банкам-агентам (эти расходы возьмет на себя ведомство). К Сбербанку и ВТБ, которые уже выполняют агентские функции, присоединятся Промсвязьбанк и Почта-банк. Минимальная сумма покупки снизится с 30 до 10 тысяч рублей.

Ну и главное - народные облигации будут продавать в режиме онлайн через интернет-банкинг или мобильные приложения. И банки уже готовят запуск соответствующей услуги.

Напомним, Минфин декларирует «народные облигации» не столько, как способ занять у людей деньги, а с целью повысить финансовую грамотность россиян. Но пока основными покупателями ОФЗ-н являются мужчины старше 50-ти лет, молодежь не очень активно пользуется данным предложением.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в 2018 году российские граждане купили в три раза больше облигаций федерального займа (ОФЗ), чем годом ранее. Таким образом, россияне одолжили государству почти 100 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU