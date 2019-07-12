2019-07-12T16:31:58+03:00
В мире

Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана из-за тропического шторма «Барри»

В некоторых прибрежных округах была объявлена эвакуация
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана из-за тропического шторма «Барри»Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана из-за тропического шторма «Барри»Фото: REUTERS
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В связи с приближающимся тропическим штормом «Барри», который сформировался в четверг, 11 июля, в Мексиканском заливе, президент Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана, что позволяет задействовать федеральные ресурсы для борьбы со стихией.

«Президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Луизиана и распорядился оказать помощь на федеральном уровне, чтобы поддержать усилия штата и местных властей в чрезвычайных условиях, вызванных тропическим штормом "Барри"», - говорится в заявлении Белого Дома.

Ранее губернатор Лузианы Джон Бел Эдвардс ввел режим ЧС на всей территории американского штата. В некоторых прибрежных округах была объявлена эвакуация.

Ранее сайт kp.ru, рассказывал о мощном торнадо в Луизиане. Тогда от сильного ветра погибли мать и дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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