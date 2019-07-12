Родителей будут учить грамотно воспитывать детей

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-12T18:05:48+03:00

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В школах нас учат всему - считать, писать, читать, а вот как создавать благополучную атмосферу в семье, как понимать своих детей, как их потом правильно воспитывать - этому нигде не учат.

Поэтому в Минпросвещении РФ подумали и решили ввести для родителей российских школьников специальные уроки грамотного воспитания. Даже подготовили методические рекомендации и заложили это в концепцию государственной семейной политики на период до 2025 года. Не секрет, что во многих семьях между родителями и детьми возникает стена непонимания, это отражается и на учебе, и на становлении ребенка в обществе. Поэтому и решили привлечь к решению проблем школьных специалистов.

В родительском курсе будут преподавать и «основы семейного права», и «физиологию детей», и «психологию супружеских отношений», «правила оказания помощи ребенку», «культуру семейных традиций».

- Только нужно родителей чем-то завлечь на эти занятия, чтобы это была не обязаловка, а осознанное желание. Например, устроить субботний праздник — дети играют, а с родителями можно в данный момент поговорить, - цитирует ФАН председателя Общественного совета опекунов, попечителей, приемных родителей Ирину Полежаеву.

В общем, будут мотивировать: "Хотите лучше понимать своего ребенка, чувствовать его, понимать, когда назревает проблема и как ее решать, то вам - прямая дорога на курсы".

ИСТОЧНИК KP.RU