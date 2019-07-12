ЦИК Украины отказал регистрировать 17 россиян наблюдателями на выборы в Раду

СЕГОДНЯ 20:22 2019-07-12T20:22:02+03:00

ЦИК Украины определился с тем, кого допускать в качестве наблюдателей на выборы. Фото: REUTERS

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Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 граждан России в качестве наблюдателей на предстоящие выборы в Раду. Они должны были войти в состав наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

"Комиссия отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от бюро демократических учреждений и правозащитной организации при безопасности и сотрудничестве в Европе. Решение принято в связи с тем, что данные лица являются гражданами Российской Федерации, которые в соответствии с требованиями закона Украины "об особенностях государственной политики обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" не могут быть официальными наблюдателями", - говорится в сообщений ЦИК в социальной сети.

Заметим, этот закон был подписан еще экс-президентом страны Петром Порошенко. Всего ЦИК зарегистрировал 1413 официальных наблюдателей. 58 из них от 10 иностранных государств. 15 от международных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU