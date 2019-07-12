2019-07-12T21:44:05+03:00
Происшествия

Избитому полковнику МВД провели операцию

Экс-сотрудник УВД ЦАО находится в реанимации
Григорий ЛЕОРДА
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Медики прооперировали полковника после отсидки в СИЗО.Медики прооперировали полковника после отсидки в СИЗО.
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Полковник МВД Иван Кибальниченко так и не пришел в себя. Сейчас он находится в реанимации. В больницу его доставили из московского СИЗО №4 "Медведь".

Экс-начальник отдела по делам несовершеннолетних УВД по ЦАО подозревается в посредничестве при даче взятки. Что с ним произошло в СИЗО пока не известно. Правозащитники считают, что он был избит. 56-летнего заключенного медикам пришлось прооперировать и удалить селезенку.

В больницу №20 на пострадавшего привезли на "скорой". Медики из СИЗО вызвали коллег и сказали, что у него "хроническая сердечная недостаточность". К полковнику и раньше вызывались врачи, но помощь оказывалась на месте. В этот раз все оказалось серьезнее.

В больнице у него диагностировали капсульный разрыв селезенки и отек половых органов. После операции к нему был приставлен конвой. Следователи ждут когда полицейский сможет говорить, чтобы спросить его об обстоятельствах получения травм, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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