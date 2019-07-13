2019-07-13T07:59:51+03:00
Происшествия

На Гавайских островах объявили режим ЧС в связи с природными пожарами

Бедствие охватило остров Мауи
Александр ДЖУМАЕВ
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Природный пожар на гавайском острове Мауи начался в четвергПриродный пожар на гавайском острове Мауи начался в четвергФото: REUTERS
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Губернатор штата Гавайи Дэвид Иге объявил режим чрезвычайной ситуации на острове Мауи в связи с крупным пожаром в его центральной части. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте губернатора.

"Губернатор Дэвид Иге ввел в пятницу режим ЧС, объявив округ Мауи зоной стихийного бедствия", - говорится в документе. Стоит отметить, что данная мера позволяет, в частности, задействовать дополнительные финансовые ресурсы штата для борьбы со стихией.

Природный пожар на гавайском острове Мауи начался в четверг, 11 июля. По данным агентства Reuters, огонь охватил более 40 квадратных километров. Борьба с пожаром при этом затрудняется сильными ветрами, пришедшими в регион.

В связи со стихией несколько тысяч жителей Мауи были эвакуированы. Часть авиарейсов, следовавших в главный аэропорт Мауи в городе Кахалуи, была направлена в другие воздушные гавани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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