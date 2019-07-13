На Гавайских островах объявили режим ЧС в связи с природными пожарами

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-13T07:59:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор штата Гавайи Дэвид Иге объявил режим чрезвычайной ситуации на острове Мауи в связи с крупным пожаром в его центральной части. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте губернатора.

"Губернатор Дэвид Иге ввел в пятницу режим ЧС, объявив округ Мауи зоной стихийного бедствия", - говорится в документе. Стоит отметить, что данная мера позволяет, в частности, задействовать дополнительные финансовые ресурсы штата для борьбы со стихией.

Природный пожар на гавайском острове Мауи начался в четверг, 11 июля. По данным агентства Reuters, огонь охватил более 40 квадратных километров. Борьба с пожаром при этом затрудняется сильными ветрами, пришедшими в регион.

В связи со стихией несколько тысяч жителей Мауи были эвакуированы. Часть авиарейсов, следовавших в главный аэропорт Мауи в городе Кахалуи, была направлена в другие воздушные гавани.

ИСТОЧНИК KP.RU