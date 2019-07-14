Федор Конюхов планирует тройную кругосветку на яхте-гиганте

СЕГОДНЯ 04:20 2019-07-14T04:24:20+03:00

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Российский путешественник Федор Конюхов планирует трижды обогнуть земной шар на яхте-гиганте и побить во время этой кругосветки сразу девять мировых рекордов. Об этом рассказал он сам, встречаясь с севастопольцами.

Длина яхты, которую еще предстоит построить, составит 76 метров. Конюхов намерен совершить путешествия, не заходя в порты, и закончить его менее чем за 80 дней.

Путешественник отметил, что не менее морских, любит путешествия по воздуху, в том числе на воздушном шаре и самолете. В ближайшее время он примет участие в экспедиции к месту крушения броненосца "Петропавловск" в Желтом море, который взорвался в ходе русско-японской войны в 1904 году. На этом корабле находились адмирал Степан Макаров и знаменитый художник Василий Верещагин.

"Китайцы говорят, что погружались, и говорят, что видели останки. Сейчас мы хотим все-таки достать останки", - цитирует ТАСС слова Конюхова.

Адмирал Макаров, находившийся в Кронштадте, был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой. С его прибытием в Порт-Артур (город Далянь, КНР) флот стал предпринимать активные действия против кораблей неприятеля. 31 марта 1904 года броненосец "Петропавловск" пришел на помощь отряду миноносцев, но подорвался на японских минах.

ИСТОЧНИК KP.RU