МГИК отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-14T14:51:34+03:00

Кандидаты не допущены к выборам по разным причинам

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Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Причины у них оказались разные, как и избирательные округа. Соответствующие документы попали в распоряжение редакции «РИА Новости».

Согласно данным, четверо из кандидатов выдвигались по 8 избирательному округу. Речь идет о кандидате от партии «Коммунисты России» Михаиле Орлове, Владимире Путе от «Возрождения аграрной России» и о самовыдвиженцах Виталии Серуканове и Иване Чинарове.

Помимо них отказ получили кандидаты, которые планировали быть депутатами по 13, 28 и 30 округам: Михаил Корнеев от «Национального курса», самовыдвиженец Ирина Собянина и Вера Дегтярева. Также отказ получили самовыдвиженцы Александр Руденко, который выдвигался по 42 избирательному округу и Алексею Алексееву от 41 округа.

Брак выше допустимого при собрании подписей выявили у Любови Соболь по 43 избирательному округу. Это достаточное основание для отказа в регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU