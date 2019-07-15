2019-07-15T06:13:25+03:00
Экономика

Компания Бахрейна хочет инвестировать в Крым около €500 млн

Ближневосточные партнеры увидели в полуострове большой потенциал
Юлия ДИВЕЕВА
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Компания из Бахрейна инвестирует в КрымКомпания из Бахрейна инвестирует в КрымФото: Евгения ГУСЕВА
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Бахрейнская инвестиционная компания собирается вложить около 500 миллионов евро в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Об этом сообщил представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.

Как пишут "Известия", средства инвесторов могут быть направлены на строительство дорог, железнодорожных сооружений и других инфраструктурных проектов. При этом компания просит не указывать ее название, опасаясь санкций.

Представители фирмы за последний год несколько раз посещали Крым и подписали с российской стороной меморандум о сотрудничестве. Начать реализовывать планы ближневосточные партнеры планируют до конца 2019 года.

Издание отмечает, что бизнесмены видят в полуострове огромный потенциал и намерены в будущем продолжать вкладывать деньги в его развитие.

Напомним, сайт kp.ru в апреле этого года цитировал главу Республики Крым Сергея Аксенова, который рассказал, что на полуостров приезжает много иностранных инвесторов, но, в большинстве своем, они "не светятся".

"Уровень публичности каждый инвестор определяет сам, а для нас важны результаты. Кто-то не готов фотографироваться, кто-то приезжает открыто, как германская, итальянская, французская делегации", - уточнил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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