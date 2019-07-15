2019-07-15T18:59:10+03:00
В мире

Банк Англии выпустит 50-фунтовую банкноту с портретом Алана Тьюринга

На новой купюре будет представлено высказывание великого математика
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фото: Bank of EnglandФото: Bank of England
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В понедельник, 15 июля, Банк Англии представил образец новой банкноты достоинством в 50 фунтов, на которой будет изображен портрет английского математика и криптографа Алана Тьюринга, а также отпечатано высказывание ученого из его интервью газете The Times 11 июня 1949 года: «Это лишь предвкушение того, что грядет, и лишь тень того, что будет».

В обращение банкнота поступит в 2021 года.

«Алан Тьюринг был выдающимся математиком, чья работа оказала огромное влияние на то, как мы живем сегодня. Будучи отцом информатики и искусственного интеллекта, а также героем войны, вклад Алана Тьюринга был далеко идущим и новаторским. Тьюринг — гигант, на плечах которого сейчас стоят многие», - заявил глава Банка Англии Март Карни.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, в 2009 году премьер-министр Великобритании Гордон Браун публично принес извинения за действия британского за смерть Алана Тьюринга, который покончил собой через два года после химической кастрацией. К такой мере наказания математик был приговорен в 1952 году после того, как его уличили в гомосексуализме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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