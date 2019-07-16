Совет ЕС продлил санкции в отношении физических и юридических лиц КНДР
Совет ЕС сообщил, что по итогам ежегодного анализа собственных ограничительных мер, которые применяются к физическим и юридическим лицам КНДР, принято решение продлить в их отношении санкции.
- Он подтвердил действующие санкции, которые заключаются в запрете находиться на территории ЕС и в замораживании авуаров в отношении лиц и организаций, включенных в список, - приводит слова из официального сообщения совета «Интерфакс».
Всего 57 физических лиц, которые Совет ЕС внес в свой автономный список. Помимо этого, Евросоюз заморозил авуары девяти организаций в рамках своего санкционного режима. В этот список лица попали, так как им вменяется содействие программам КНДР, имеющим цели, связанные с ядерным оружием, баллистическими ракетами и другим оружием массового уничтожения, или потому что они обходят санкции.
ИСТОЧНИК KP.RU