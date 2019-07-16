Совет ЕС продлил санкции в отношении физических и юридических лиц КНДР

СЕГОДНЯ 08:42 2019-07-16T08:42:44+03:00

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Совет ЕС сообщил, что по итогам ежегодного анализа собственных ограничительных мер, которые применяются к физическим и юридическим лицам КНДР, принято решение продлить в их отношении санкции.

- Он подтвердил действующие санкции, которые заключаются в запрете находиться на территории ЕС и в замораживании авуаров в отношении лиц и организаций, включенных в список, - приводит слова из официального сообщения совета «Интерфакс».

Всего 57 физических лиц, которые Совет ЕС внес в свой автономный список. Помимо этого, Евросоюз заморозил авуары девяти организаций в рамках своего санкционного режима. В этот список лица попали, так как им вменяется содействие программам КНДР, имеющим цели, связанные с ядерным оружием, баллистическими ракетами и другим оружием массового уничтожения, или потому что они обходят санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU