2019-07-16T12:27:42+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали публикацию об угрозе удара России по Европе

Ранее немецкая газета написала о намерении Москвы вести региональные войны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме прокомментировали публикацию об угрозе удара России по ЕвропеВ Госдуме прокомментировали публикацию об угрозе удара России по ЕвропеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Для России важно, чтобы Европа была богатой и стабильной, поскольку она является надежным партнером Москвы. Соответствующим образом первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал публикацию Die Welt, в которой говорилось о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе.

«Европа — самый надёжный партнёр России по потреблению энергоресурсов, для нас, для страны, которая более чем на 50% пополняет бюджет за счёт углеводородов, очень важно, чтобы Европа была богатой, стабильной и надёжной, гарантированно обеспечивала бы сбыт наших энергоресурсов», — приводит RT комментарий депутата

Шерин также заявил, что Die Welt уже дискредитировала себя публикацией, в которой говориться о необходимости убрать памятник советским солдатам, воевавшим под Прохоровкой.

Напомним, Свен Феликс Келлерхофф, редактор отдела истории крупнейшей в Германии газеты Die Welt 10 июля попытался опровергнуть подвиг красноармейцев в танковой битве под Прохоровкой в 1943 году, и потребовал снести мемориальную звонницу в память о погибших советских солдатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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