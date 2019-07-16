В Минске уверены, что встреча Путина и Лукашенко будет содержательной

СЕГОДНЯ 14:22 2019-07-16T14:22:40+03:00

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В Минске уверены в том, что предстоящая встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будет весьма "содержательной". Соответствующее мнение высказал министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Сайт kp.ru писал, что главы государств встретятся в среду, 17 июня. Вместе они посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, а на следующей день отправятся в Санкт-Петербург на очередное заседание в рамках Форума регионов России и Белоруссии. Тогда же состоятся двусторонние переговоры, которые, скорее всего, будут закрытыми.

"Существуют по отдельным вопросам некоторые различные оценки. В ходе встречи, возможно, будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс интеграции", - цитирует ТАСС главу МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU