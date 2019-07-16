Александр Дрозденко предложил установить единые тарифы ЖКХ для Петербурга и Ленобласти
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил применить понижающий коэффициент или разработать единый тариф на коммунальные услуги для жителей петербургской агломерации. С соответствующим предложением глава региона выступил на заседании координационного совета Санкт-Петербурга и Ленобласти в сфере социально-экономического развития.
По установленной сегодня сетки тарифов, жители Кудрово, Мурино, Девяткино и других населенных пунктов Ломоновского района платят больше своих петербургских соседей.
«Если Водоканал Санкт-Петербурга подключает жителей Ленобласти, то для них тариф автоматически возрастает, так как трубопровод проходит на территории другого региона и эксплуатируется другой организацией, которая прибавляет дополнительные расходы», — объяснил Александр Дрозденко.
Установка же единого тарифа позволит жителям Ленобласти вздохнуть с облегчением и не переплачивать за те же самые услуги. Дрозденко отметил, что вопрос это сложный, и тема заслуживает отдельного внимания и для населения, и для бизнеса.
Кроме того, в ходе заседания были обсуждены вопросы развития транспортной инфраструктуры. В планах – строительство новой станции метро в Кудрово и запуск скоростного трамвая от улицы Дыбенко до деревни Новосаратовка Всеволожского района.
ИСТОЧНИК KP.RU