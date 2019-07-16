Александр Дрозденко предложил установить единые тарифы ЖКХ для Петербурга и Ленобласти

СЕГОДНЯ 18:54 2019-07-16T18:55:52+03:00

Александр Дрозденко предложил применить понижающий коэффициент или разработать единый тариф на коммунальные услуги для жителей петербургской агломерации

Жители Кудрово, Мурино, Девяткино платят за коммунальные услуги больше, чем потребители северной столицы

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил применить понижающий коэффициент или разработать единый тариф на коммунальные услуги для жителей петербургской агломерации. С соответствующим предложением глава региона выступил на заседании координационного совета Санкт-Петербурга и Ленобласти в сфере социально-экономического развития.

По установленной сегодня сетки тарифов, жители Кудрово, Мурино, Девяткино и других населенных пунктов Ломоновского района платят больше своих петербургских соседей.

«Если Водоканал Санкт-Петербурга подключает жителей Ленобласти, то для них тариф автоматически возрастает, так как трубопровод проходит на территории другого региона и эксплуатируется другой организацией, которая прибавляет дополнительные расходы», — объяснил Александр Дрозденко.

Установка же единого тарифа позволит жителям Ленобласти вздохнуть с облегчением и не переплачивать за те же самые услуги. Дрозденко отметил, что вопрос это сложный, и тема заслуживает отдельного внимания и для населения, и для бизнеса.

Кроме того, в ходе заседания были обсуждены вопросы развития транспортной инфраструктуры. В планах – строительство новой станции метро в Кудрово и запуск скоростного трамвая от улицы Дыбенко до деревни Новосаратовка Всеволожского района.

ИСТОЧНИК KP.RU