2019-07-16T18:55:52+03:00
Общество

Александр Дрозденко предложил установить единые тарифы ЖКХ для Петербурга и Ленобласти

Жители Кудрово, Мурино, Девяткино платят за коммунальные услуги больше, чем потребители северной столицы
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Александр Дрозденко предложил применить понижающий коэффициент или разработать единый тариф на коммунальные услуги для жителей петербургской агломерацииАлександр Дрозденко предложил применить понижающий коэффициент или разработать единый тариф на коммунальные услуги для жителей петербургской агломерации
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил применить понижающий коэффициент или разработать единый тариф на коммунальные услуги для жителей петербургской агломерации. С соответствующим предложением глава региона выступил на заседании координационного совета Санкт-Петербурга и Ленобласти в сфере социально-экономического развития.

По установленной сегодня сетки тарифов, жители Кудрово, Мурино, Девяткино и других населенных пунктов Ломоновского района платят больше своих петербургских соседей.

«Если Водоканал Санкт-Петербурга подключает жителей Ленобласти, то для них тариф автоматически возрастает, так как трубопровод проходит на территории другого региона и эксплуатируется другой организацией, которая прибавляет дополнительные расходы», — объяснил Александр Дрозденко.

Установка же единого тарифа позволит жителям Ленобласти вздохнуть с облегчением и не переплачивать за те же самые услуги. Дрозденко отметил, что вопрос это сложный, и тема заслуживает отдельного внимания и для населения, и для бизнеса.

Кроме того, в ходе заседания были обсуждены вопросы развития транспортной инфраструктуры. В планах – строительство новой станции метро в Кудрово и запуск скоростного трамвая от улицы Дыбенко до деревни Новосаратовка Всеволожского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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