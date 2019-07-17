Лавров: Делать прогнозы о будущем отношений России с США – «дело неблагодарное»

СЕГОДНЯ 01:00 2019-07-17T01:13:10+03:00

Глава МИД РФ отметил, что «разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что отношения нашей страны с Соединенными Штатами в ближайшее время вряд ли улучшатся. Но, как подчеркнул российский дипломат, Москва готова работать над этим вместе с Вашингтоном.

«Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто. Ведь выстраивание двусторонних связей – процесс обоюдный. Наша страна к такой работе готова, мы об этом говорили неоднократно», - сказал он.

Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты» напомнил, что США и Россия – «крупнейшие ядерные державы, государства-основатели ООН и постоянные члены ее Совета Безопасности», а сотрудничество между ними – «ключевой элемент обеспечения стабильности и предсказуемости в мировых делах».

«Но не все зависит от нас: для танго, как говорят, нужны двое», - добавил он.

По словам главы МИД России, «приходится признать, что Вашингтон ведет себя непоследовательно, а зачастую и непредсказуемо, поэтому «прогнозировать что-либо в отношениях с США – дело неблагодарное».

«Но повторю: со своей стороны мы готовы терпеливо работать над их выправлением. Разумеется, при условии обязательного соблюдения российских интересов, на основе равноправия и взаимного уважения», - подчеркнул российский министр.

ИСТОЧНИК KP.RU