Российские эксперты назвали главный фактор развития рака

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-17T13:21:36+03:00

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Роспотребнадзор назвал основные причины, которые приводят к онкологическим заболеваниям. Курение на 90% вызывает рак, а также приводит к развитию хронического бронхита и эмфиземы. Смертельная доза никотина составляет 60 миллиграмм, в одной сигарете около 3 милиграмм.

- Курение приводит к развитию трех основных заболеваний с летальным исходом: рак легкого; хронический бронхит и эмфизема; коронарная болезнь. 90% онкологических заболеваний вызвано курением табака, - сообщается на сайте ведомства.

Эксперты также уточнили, что те, кто начал курить в 15 лет болеет онкологическими заболеваниями в 5 раз чаще чем, те, кто стал курильщиком после 25 лет. В целом жизнь тех, кто любит подымить сокращается на 20-25 лет. Однако если бросить курить в 30-35 лет, то продолжительность жизни не будет отличаться от тех, кто никогда не курил.

Сообщается, что 50% обследованных курильщиков-мужчин в какой-то степени подвержены импотенции. А у молодых курящих женщин поражены вены ног.

ИСТОЧНИК KP.RU