Илон Маск показал считывающий мысли чип

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-17T14:20:08+03:00

Первый опыты по имплантации в мозг уже успешно провели на крысах

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Созданный Илоном Маском в 2017 году стартап Neuralink презентовал вживляемый в мозг чип, способный считывать большие объемы информации с наших нейронов. Изобретение должно помочь парализованным людям легче взаимодействовать с миром.

Инженеры и нейрофизиологи Neuralink на протяжении двух лет разрабатывали специальные гибкие "нити", которые возможно безопасно имплантировать в мозг. Во время прошедшего в Сан-Франциско эксперимента, вживленную в мозг крысы нить подключили к USB. Исследователям удалось успешно передать считанную с ее нейронов информацию на компьютер. Анализирующий мозговую активность подопытного животного чип смог передать количество информации в 10 раз превышающее объем, который могут собрать другие современные датчики.

По идее американского предпринимателя, датчик будет подключаться к внешнему устройству, установленному за ухом и оснащённому батареей. Его можно будет контролировать через приложение для iPhone.

"Это может прозвучать довольно странно, но в итоге мы достигнем симбиоза с искусственным интеллектом. Это не будет обязательной функцией, но вы сможете ее выбрать, если захотите", — заявил Маск.

Пока что технология тестировалась только на грызунах, однако, при получении всех соответствующих разрешений, ученые планируют приступить и к испытаниям на добровольцах, передает телеканал "360". Предполагается, что ответ на соответствующую заявку Маска Управления по контролю за продуктами и лекарствами США даст в середине 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU