2019-07-18T15:54:25+03:00
Экономика

Не бизнес, а забота о людях: Развенчиваем четыре мифа о платных дорогах на Крайнем Севере

18 июля в Госдуме во второй чтении принят соответствующий законопроект
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Депутаты Госдумы 18 июля одобрили во втором чтении законопроект, который позволяет строить платные дороги в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Правда, платить за передвижение придется только водителям коммерческого транспорта, для легковых автомобилей, автобусов и спецтранспорта проезд будет бесплатным. Также в перечень "льготников" включены фуры, которые перевозят жизненно важные продукты.

Но, несмотря на эти важные уточнения, в соцсетях тут же заговорили о том, что все дороги на Крайнем Севере станут платными, а это значит, что и стоимость всех остальных услуг и товаров резко возрастет. Дескать, местному населению придется не просто. Но так ли это на самом деле? Издание рассмотрела самые популярные мифы вокруг законопроекта. И развенчала их.

Миф первый. Теперь все дороги на Крайнем Севере станут платными

Правда: плата с водителей будет взиматься только на дорогах, построенных частными инвесторами

Частные инвесторы вкладываются в транспортную инфраструктуру, чтобы иметь возможность в любое время года, в том числе, и зимой, доставлять людей и грузы в самые удаленные и труднодоступные территории – там, где преимущественно добывают природные ресурсы. Протяженность таких платных трасс небольшая. Этим дороги Крайнего Севера принципиально отличаются, скажем, от длинных трасс европейской части страны. Например, от трассы «Дон» протяженностью 563 километра.

Всего же протяженность дорог в России – 1,5 млн километров. При этом платными являются всего 0,07% автодорог – или 1,1 тыс. километров.

Миф второй. Власти вводят новый побор с населения

Правда: Бизнес заработает на бизнесе

На самом деле новый закон позволит сделать транспортно доступными и мобильными самые отдаленные участки Крайнего Севера за счет частных инвестиций. По умолчанию по платным трассам будет разрешен бесплатный проезд легковых авто и транспорту экстренных служб. Также планируется, что бесплатно будут ездить:

- любые медицинские автомобили, в том числе мобильные медицинские комплексы

- мотоциклы

- транспортные средства, перевозящие жизненно-необходимые товары (включенные в перечень товаров по «северному завозу»)

- пассажирские автобусы (в том числе, для маломобильных граждан)

- военный транспорт

- гужевой транспорт,

- транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн

Миф третий. Цены в магазинах резко вырастут

Правда: Напротив, цены снизятся

Из курса экономики известно, что товар прибавляет в наценке 2-3 раза, если дорожает его транспортировка. Если продукты и товары будут напрямую через проложенные трассы доставляться в труднодоступные районы, то стоимость их снизиться. Вот пример: привезти фуру фруктов на Ямале на переправе через реку Пур обойдется в 38 тыс. рублей в одну сторону. Эта сумма автоматически прибавляется к стоимости груза. После постройки моста инвестор планирует установить тариф в два раза ниже обычного, что, конечно, скажется, на снижении стоимости фруктов.

Ну и плюс, это просто удобно. Провезти груз по ровной дороге или капитальному мосту – это считанные минуты. Бизнес сможет экономить на доставке. А жители отдаленных уголков России станут получать товары гораздо быстрее, их станет больше. Вырастет конкуренция между продавцами –начнут падать цены.

Миф четвертый. Только в России дороги – платные

Правда: В развитых странах много платных дорог

Платные дороги есть более чем в 30 странах мира. Их суммарная протяженность – 140 тыс. километров. Больше всего платных дорог во Франции, Аргентине, Южной Корее – доля достигает 30%. В Италии, Японии, Малайзии и Мексике – до 15% дорог платные.

При этом, механизм строительства мостов, развязок, дорог в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) во многих странах давно отработан и считается нормой.

Проект, по которому инвестор получает франшизу с определенным сроком на построенный объект – один из самых распространенных. В таком случае частные компании строят дороги и получают право взимать плату за проезд. А когда истекает срок действия франшизы, собственность передается властям.

В России передовые регионы также пробуют реализовывать инфраструктурные проекты вместе с частными инвесторами. Так, на Ямале, который выступил инициатором законопроекта о дорогах на Крайнем Севере, уже получилось привлечь вложения для реконструкции аэропорта в Новом Уренгое. Это первая в России концессия такого рода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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