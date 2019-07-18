ЦБ рассказали о нарушениях в страховых и банках

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-18T17:52:29+03:00

Во время контрольных закупок выяснилось, что отказывают в оформлении ОСАГО и продают дополнительные продукты вместе с кредитами

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ЦБ провел контрольную закупку и нашел нарушения в трети банках и половине страховых компаниях. В каждом случае нарушались права клиента во время оформления кредитов или страхового полиса ОСАГО. Первыми результатами проверок поделился глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута. Он отметил, что первые проверки были проведены в мае–июне 2019 года . Сотрудники регулятора провели 24 проверки в 12 страховых компаниях и 25 контрольных мероприятий в пяти банках.

Проверки устраивали там, где и так высокий риск нарушений. В страховых чаще всего отказывают в ОСАГО клиентам из регионов «с повышенной убыточностью». Страховщики ссылаются на технические проблемы на сайте. Кроме того, не всегда можно возможно выбрать станции для прохождения техобслуживания.

В случае с банками предоставляется неполная информация об условиях кредита. Порой отказывают в оформлении без страховки, хотя это не может быть самостоятельной причиной отказа, но может повлиять на процентную ставку.

- Были зафиксированы случаи, когда услуги «прячутся в пакет» и потребитель или не понимает, что покупает их вместе, или считает обязательной частью подобного рода приобретения, — рассказал «Известиям» Михаил Мамута.

ИСТОЧНИК KP.RU