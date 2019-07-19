2019-07-19T17:44:53+03:00
Общество

Врач рассказал о том, как правильно ходить в баню

Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин напомнил, что неправильный отдых в бане может закончиться тепловым ударом
Александр ДЖУМАЕВ
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К отдыху в бане нужно подходить с умомК отдыху в бане нужно подходить с умомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К отдыху в бане нужно подходить с умом, поскольку в случае неправильной организации поход в парную может закончиться тепловым ударом. Об этом россиянам напомнил главврач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

"Основные признаки [солнечного удара] – головокружение, чувство тяжести в голове, тошнота и рвота, частое сердцебиение, аритмичное дыхание, чувство нехватки воздуха", - приводит слова Какурина издание "Подмосковье сегодня".

Пострадавшего при этом нужно как можно скорее перенести в прохладное положение. Он должен находиться в горизонтальном положении, под голову нужно положить подушкой. Допускается использование смоченных полотенец для охлаждения головы и тела пострадавшего, также можно обливать его холодной водой.

Если человек находится в сознании, нужно дать ему прохладное питье. При этом в любом случае необходимо параллельно вызвать медиков.

Стоит отметить, что для посещения бани есть противопоказания. Так, парную не рекомендуется посещать людям с эпилепсией, онкологическими заболеваниями, психическими или тяжелыми невротическими заболеваниями и гипертонической болезнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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