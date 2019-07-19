2019-07-19T19:21:20+03:00
Политика

Премьер Косова подал в отставку из-за вызова в Гаагу

Специальный суд по расследованию военных преступлений ждет его в качестве подозреваемого
Григорий ЛЕОРДА
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Рамуш Харадинай.Рамуш Харадинай.
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Честь государства должна быть сохранена, поэтому премьер самопровозглашенного Косова Рамуш Харадинай оставил свой пост. Свое решение он принял после "приглашения" в Гаагу в качестве подозреваемого.

"Хочу сообщить вам, что сегодня я принял решение об отставке. Я подал в отставку, поскольку вызван на допрос в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в Гааге в качестве подозреваемого. Честь премьер-министра и государства должна быть сохранена, поэтому на допрос приедет частное лицо, а не премьер", - написал политик в социальной сети.

Он добавил, что "отдаст свой мандат людям", которые должны принять решение о предстоящем руководстве с помощью свободных и демократических выборов.

"Я буду служить с преданностью, всю жизнь, моему народу, родине и моему государству Косово", - добавил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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