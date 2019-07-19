2019-07-19T22:08:30+03:00
Происшествия

У здания Верховной рады задержали человека с гранатой

Парень показался полицейским подозрительным
Григорий ЛЕОРДА
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Оперативники изъяли гранату для экспертизы.Оперативники изъяли гранату для экспертизы.
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Работники полиции полка особого назначения патрулировали улицу Грушевского вблизи здания Верховной рады Украины. Во время несения службы ими был замечен подозрительный молодой человек. С ним решили поговорить и уже при поверхностной проверке у него обнаружили гранату и запал.

"На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции. Правоохранители изъяли опасный предмет, его направят на экспертные исследования. Задержанного доставили в территориальное управление полиции. С ним общаются следователи. По предварительным данным установлено, что молодой человек находится в розыске за дезертирство", - сообщает столичное управление Нацполиции Украины.

Пока никаких обвинений задержанному не предъявили. Сотрудники правоохранительных органов изучают случай, чтобы определить какие законы он нарушил. Известно, что злоумышленнику 22 года. Он родом из Полтавской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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