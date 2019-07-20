S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"

СЕГОДНЯ 02:53 2019-07-20T02:53:46+03:00

Прогноз роста ВВП в 2019 году снижен с 1,5% до 1,3%

Изменить размер текста: A A

Суверенный кредитный рейтинг РФ остается на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Такое решение приняло международное рейтинговое агентство Standard & Poor,s.

В обосновании агентство отметило, что в ближайшие 24 месяца может предпринять негативное действие в случае наступления геополитических событий, которые приведут ужесточению санкций в отношении России.

Вместе с тем S&P понизило прогноз роста ВВП в 2019 году с 1,5% до 1,3% ввиду замедления темпов роста экономики в 1-м квартале, превысившего ожидания. В компании считают, что замедление обусловлено сокращением валового накопления основного капитала, в том числе задержками в финансировании бюджетных расходов на инфраструктуру, а также слабыми показателями экспорта на фоне менее благоприятной ситуации в мировой экономике, передает ТАСС.

В 2020-2022 годах агенство ожидает, что рост ВВП в среднем составит до 1,8% в результате увеличения бюджетных инвестиций и смягчения денежно-кредитной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU