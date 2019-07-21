Lufthansa и British Airways приостановили полеты в Каир по соображениям безопасности

СЕГОДНЯ 00:26 2019-07-21T00:26:27+03:00

Компании не сообщили конкретных причин, побудивших их принять такое решение

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Две крупнейшие европейские компании - British Airways и Lufthansa, объявили о приостановки полетов в Каир в в качестве меры по обеспечению безопасности пассажиров и экипажей.

Перевозчик из Великобритании уточнил, что полеты прекращены на неделю. По истечении срока этот вопрос будет снова рассматриваться после проведения оценки ситуации.

"Охрана и безопасность наших клиентов и членов экипажа для нас всегда являются приоритетом, и мы бы никогда не стали осуществлять полеты на воздушном судне до тех пор, пока это не будет безопасно", - сказано в заявлении British Airways.

Крупнейший авиаконцерн Европы, немецкая Lufthansa сообщила о немедленном прекращении рейсов в Каир. В компании отметили, что ждут оценки ситуации, которая уже проводится, а безопасность для перевозчика является главным приоритетом, передает ТАСС.

Обе компании не сообщили о конкретных причинах, побудивших их принять такое решение.

Отметим, что концерн Lufthansa включает в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines.

ИСТОЧНИК KP.RU