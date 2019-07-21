Lufthansa и British Airways приостановили полеты в Каир по соображениям безопасности
Две крупнейшие европейские компании - British Airways и Lufthansa, объявили о приостановки полетов в Каир в в качестве меры по обеспечению безопасности пассажиров и экипажей.
Перевозчик из Великобритании уточнил, что полеты прекращены на неделю. По истечении срока этот вопрос будет снова рассматриваться после проведения оценки ситуации.
"Охрана и безопасность наших клиентов и членов экипажа для нас всегда являются приоритетом, и мы бы никогда не стали осуществлять полеты на воздушном судне до тех пор, пока это не будет безопасно", - сказано в заявлении British Airways.
Крупнейший авиаконцерн Европы, немецкая Lufthansa сообщила о немедленном прекращении рейсов в Каир. В компании отметили, что ждут оценки ситуации, которая уже проводится, а безопасность для перевозчика является главным приоритетом, передает ТАСС.
Обе компании не сообщили о конкретных причинах, побудивших их принять такое решение.
Отметим, что концерн Lufthansa включает в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines.
ИСТОЧНИК KP.RU