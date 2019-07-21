2019-07-21T12:34:45+03:00
Общество

Ученые усмотрели опасность в длительных летних каникулах

Они плохо влияют на психику учеников
Елена АКИМОВА
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Американские медики советуют сократит длительность летних каникул и поскорее возвращать школьников к учебеАмериканские медики советуют сократит длительность летних каникул и поскорее возвращать школьников к учебеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Американские ученые пришли к выводу, что летние каникулы плохо влияют на психику детей и преподавателей. Из-за большой продолжительности отдыха многие испытывают сильный стресс в сентябре, когда нужно возвращаться к занятиям.

Сильные переживания влекут за собой последствия, которые отражаются не только на учебе, но и на состоянии здоровья участников образовательного процесса. Происходит снижение работоспособности и падение успеваемости учеников. Часто дети начинают болеть «взрослыми» болезнями, у них повышается артериальное давление, а также происходят сбои в работе нервной системы.

Основываясь на своих наблюдениях, медики сделали заключение, что длительные каникулы вредят здоровью. Перед возвращением к учебе родителям советуют сходить ребенка к психологу или психотерапевту.

А властям, которые отвечают за образование, пересмотреть длительность летнего отдха в сторону его сокращения, пишет газета «Известия».

Ранее в столице открылась первая клиника кризисной помощи для подростков, которая начала работать в столице. Специалисты помогут подросткам справиться с домашним насилием, травлей в школе и другими сложными ситуациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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