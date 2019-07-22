2019-07-21T20:59:59+03:00
Экономика

Каждая пятая арендная квартира в Москве превращается в коммуналку

Эксперты фиксируют новый тренд на рынке недвижимости [эксклюзив kp.ru]
Дмитрий КОЗУРОВ
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Каждая пятая арендная квартира в Москве превращается в коммуналкуКаждая пятая арендная квартира в Москве превращается в коммуналкуФото: Мария ЛЕНЦ
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23% от предлагаемых для аренды квартир в Москве составляют новые коммуналки: многокомнатные помещения, в которых сдаются комнаты независящим друг от друга людям. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в агентстве ИНКОМ-Недвижимость.

- В числе арендаторов комнат примерно половина приходится на иногородних и граждан стран ближнего зарубежья, приезжающих в Москву на временные заработки, - отметила заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова. – 20% арендаторов планируют делать карьеру и со временем купить собственную квартиру.

Каждый десятый обитатель «коммуналки 2.0» имеет собственное жилье в дальнем Подмосковье и работает в столице. А еще пять процентов сдают собственную квартиру и снимают комнату, чтобы поправить финансовое положение. Кстати, каждый пятый снимающий квартиру в Москве, имеет собственное жилье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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