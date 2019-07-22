2019-07-22T01:11:28+03:00
Происшествия

Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии

Полиция выясняет, мог ли он увидеть людей на проезжей части в темноте
Юлия ДИВЕЕВА
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В Финляндии два человека погибли под колесами грузовикаВ Финляндии два человека погибли под колесами грузовикаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На юго-востоке Финляндии два человека погибли в результате наезда грузовика, которым управлял гражданин России. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба финской полиции.

По их данным, ДТП произошло в ночь на 21 июля у города Луумяки. Четверо человек направлялись на легковом автомобиле в город Коувола и остановили у обочины. При этом машина частично находилась на проезжей части.

Трое пассажиров вышли из салона и стояли позади и сбоку автомобиля. Водитель остался на своем месте. Грузовик появился на трассе неожиданно и сбил, стоявших на проезжей части людей. Женщина 1979 года рождения и мужчина 1996 года рождения погибли на месте. Третий пассажир, мужчина 1982 года рождения, получил травмы, передает ТАСС.

В полиции уточнили, что водитель не был пьян. На дороге в момент, когда произошла трагедия, было очень темно. Следователи выясняют, мог ли водитель грузовика в принципе разглядеть перед машиной людей на трассе.

За рулем фуры находился россиянин 1983 года рождения. Его пока подозревают в опасном вождении, причинении смерти по неосторожности и причинении травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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