2019-07-22T03:05:28+03:00
Политика

Партия Зеленского набрала 41,5% голосов после обработки 10% бюллетеней

"Радикальная партия Олега Ляшко" ушла из пятерки лидеров, уступив место партии "Голос"
Юлия ДИВЕЕВА
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На Украине идет подсчет голосов избирателей на выборах в Верховную радуНа Украине идет подсчет голосов избирателей на выборах в Верховную радуФото: REUTERS
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Партия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского сохраняет лидирующую позицию на выборах в Верховную раду. На данный момент Центральная избирательная комиссия обработала бюллетени с 11% избирательных участков.

Данные после подсчета голосов с 11% избирательных участков

Данные после подсчета голосов с 11% избирательных участков

Партия "Слуга народа" набрала 41,57% голосов. На втором месте с большим отставанием находится "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ее поддержали 11,94% избирателей. Партии "Европейская солидарность" и "Батькивщина" идут практически вровень - 8,83% и 8,70% голосов соответственно.

И пятая партия, последняя из тех, кто на данный момент преодолел пятипроцентный барьер - это партия Святослава Вакарчука "Голос". За нее голосовали 6,47% избирателей.

Из списка лидеров ушла "Радикальная партия Олега Ляшко". На данный момент у нее 4,59% голосов.

Как писал сайт kp.ru, 21 июля 2019 года на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По итогам голосования 225 депутатов пройдут на места в парламенте по партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным мажоритарным округам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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