2019-07-22T13:15:13+03:00
Общество

На станции метро "Окская" создадут иллюзию реки в синих тонах

При строительстве станции планируется использовать керамогранит и алюминий
Александр ДЖУМАЕВ
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При строительстве станции планируется использовать керамогранит и алюминий. Фото: рендер проектаПри строительстве станции планируется использовать керамогранит и алюминий. Фото: рендер проекта
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Комитет по архитектуре и строительству Москвы утвердил проект дизайна станции Некрасовской линии столичного метрополитена "Окская". Сообщение об этом было опубликовано на портале мэра и правительства столицы.

"Архитекторов вдохновила расположенная неподалеку улица Окская, названная в честь реки Оки. Поэтому в качестве основного цвета для оформления станции был выбран синий", — подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Предполагается, что в оттенках синего оформят кассовый зал, вестибюль и платформу. Стены платформы выполнят из керамогранита, а для отделки пола и потолка будут использованы светло-серый гранит и алюминий.

Станция "Окская" Некрасовской линии метро будет расположена на юго-востоке Москвы на пересечении Рязанского проспекта и Окской улицы. Она станет одной из восьми станций линии, которая заработает в начале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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