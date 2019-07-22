На станции метро "Окская" создадут иллюзию реки в синих тонах

СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-22T13:15:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Комитет по архитектуре и строительству Москвы утвердил проект дизайна станции Некрасовской линии столичного метрополитена "Окская". Сообщение об этом было опубликовано на портале мэра и правительства столицы.

"Архитекторов вдохновила расположенная неподалеку улица Окская, названная в честь реки Оки. Поэтому в качестве основного цвета для оформления станции был выбран синий", — подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Предполагается, что в оттенках синего оформят кассовый зал, вестибюль и платформу. Стены платформы выполнят из керамогранита, а для отделки пола и потолка будут использованы светло-серый гранит и алюминий.

Станция "Окская" Некрасовской линии метро будет расположена на юго-востоке Москвы на пересечении Рязанского проспекта и Окской улицы. Она станет одной из восьми станций линии, которая заработает в начале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU