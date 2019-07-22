Питомцев зоопарков защитят от агрессивных посетителей

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-22T14:25:21+03:00

Зоопаркам прописали новые ГОСТы, которые вступят в силу в 2020 году

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Специально для зоопарков разработали новые ГОСТы, которые позволят защитить животных от агрессивных посетителей. Правила вступят в силу в 2020 году и запретят озлобленным людей вход на территорию, а для зверей будут построены специальные укрытия, где они смогут спрятаться от любопытных глаз.

ГОСТ получил официальное название «Услуги населению. Услуги зоопарков. Содержание хищных животных. Общие требования». Документ уже рассматривается техническим комитетом по стандартизации ТК 342 и, согласно приказу Росстандарта, вступит в силу с 1 января 2020 года.

В правилах будут прописаны требования к вольерам для животных. Для рыси и дымчатого леопарда нужно выделять от 15 до 85 кв. м жилплощади, европейской рыжей лисице потребуются от 25–100 кв. м, а леопардам и ягуарам положено от 30–200 кв. м. Гиеновидные собаки нуждаются в самой большой недвижимости – минимум 50 кв.м. – максимум - 400 кв. м . А вот фенеков и сурикатов можно ограничивать в квадратных метрах, им полагается от 10 до 60 кв.м.

В вольерах должны быть когтеточки, бревна, пеньки и другие места для активности. Солнечные поверхности и теневые зоны, а еще круглосуточный доступ к свежей воде.

Помимо создания благоприятной обстановки не стоит забывать о безопасности. В зоопарке должно быть огнестрельное оружие на случай нападения животных, сообщает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU