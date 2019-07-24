Росприроднадзор предупредил об угрозе «экологического Чернобыля» из-за завода на Ангаре

СЕГОДНЯ 07:37 2019-07-24T08:53:19+03:00

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова убеждена, если не принять государственную программу по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области, региону грозит глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с Чернобыльской.

Она назвала состояние, в котором сейчас находится полуразрушенное предприятие, «самым ярким примером безобразного поведения собственника»: по словам руководителя ведомства, владельцы «выкачали из него последние ресурсы и бросили».

Светлана Радионова в интервью газете «Известия» рассказала, что недавно побывала на «Усольехимпроме» и видела, что там происходит: огромное количество ртутьсодержащих остатков, зараженное ртутью производство, в корпусах завода хранятся емкости с опасными химическими веществами, причем часть из них — под давлением, и «никто не знает», что в них.

«Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», - предостерегла глава Росприроднадзора.

Она добавила, что ведомство уже обратилось в правительство с просьбой создать госпрограмму по рекультивации «Усольехимпрома».

ИСТОЧНИК KP.RU