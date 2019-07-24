2019-07-24T16:01:21+03:00
Общество

В России планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут

Это освободит водителей от бумажной волокиты и сократит количество пробок
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Новый сервис избавит автомобилистов от этой бумажной волокитыНовый сервис избавит автомобилистов от этой бумажной волокитыФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Уже в ноябре в России заработает сервис «Оформление европротокола онлайн». Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Система европротокола подразумевает оформление ДТП без сотрудников ГИБДД. То есть участники аварии, не имеющие разногласий могут самостоятельно заполнить извещение о ДТП и затем передать его в страховую компанию. Делается это все в бумажной форме, что доставляет неудачливым водителям немалый дискомфорт. Им надо очень внимательно заполнить огромное количество граф и поставить кучу подписей.

Новый сервис избавит автомобилистов от этой бумажной волокиты. Теперь все нужные данные (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис) будут храниться в электронном виде на портале госуслуг. В случае аварии автомобилистам надо будет сделать фото ДТП и отправить его вместе с документами в страховую компанию. После этого они получат дистанционный ответ на свое извещение.

При этом, надо помнить, что при оформлении европротокола должны соблюдаться несколько обязательных условий:

- один из участников ДТП согласен с тем, что виноват

- в аварии не более двух участников

- нет пострадавших

Новая система сможет сократить время оформления ДТП до 15 минут. А это, как следствие, уменьшит количество пробок. Правда, пока такой сервис заработает только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медали Олимпиады в Токио изготовят из переработанных мобильников
Капитан задержанного КНДР российского судна признал нарушение границы
Бастрыкин рассказал о расследовании убийства российского посла Карлова
Мюллер заявил, что Москва «систематически вмешивалась» в американские выборы
В работе Facebook произошел серьезный сбой
Facebook оштрафовали на пять млрд долларов
75-летие Победы увековечат в названиях улиц, площадей и скверов городов Ленобласти
Омбудсмен Украины: достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков
Эксперт: повышение МРОТ не решит проблему недобросовестных работодателей
Мэй рекомендовала Корбину оставить пост лидера оппозиции
Госдума приняла закон об увеличении срока службы в полиции
Новые снаряды для российской артиллерии будут на 20% эффективнее
Владелец задержанного Ираном танкера вышел на связь с экипажем
Китай призвал все страны уничтожить ядерное оружие
Зеленский потребовал уволить Кличко из администрации Киева
МИД РФ отверг новые обвинения главы ФБР о вмешательстве в американские выборы
Российским туристам упростили въезд на Мальдивы
Губернатор Ленобласти поздравил лучшего игрока Ночной хоккейной Лиги Мечты
Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой
Строительство Юго-Восточной хорды не затрагивает опасных экологических участков
Тегеран опроверг сообщение США о сбитых иранских беспилотниках
Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов признался в хищении миллиардов
Госдума увеличила для нуждающихся семей пособия на детей до 3-х лет до прожиточного минимума
Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
В районе комплекса «Холдоми» начал действовать режим ЧС из-за гибели детей во время пожара
Советник Зеленского: президент Украины никогда не разменяет Крым на Донбасс
Ярмольник заплатит ФСО еще 400 тысяч за разбитый Mercedes