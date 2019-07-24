В России планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-24T16:01:21+03:00

Это освободит водителей от бумажной волокиты и сократит количество пробок

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Уже в ноябре в России заработает сервис «Оформление европротокола онлайн». Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Система европротокола подразумевает оформление ДТП без сотрудников ГИБДД. То есть участники аварии, не имеющие разногласий могут самостоятельно заполнить извещение о ДТП и затем передать его в страховую компанию. Делается это все в бумажной форме, что доставляет неудачливым водителям немалый дискомфорт. Им надо очень внимательно заполнить огромное количество граф и поставить кучу подписей.

Новый сервис избавит автомобилистов от этой бумажной волокиты. Теперь все нужные данные (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис) будут храниться в электронном виде на портале госуслуг. В случае аварии автомобилистам надо будет сделать фото ДТП и отправить его вместе с документами в страховую компанию. После этого они получат дистанционный ответ на свое извещение.

При этом, надо помнить, что при оформлении европротокола должны соблюдаться несколько обязательных условий:

- один из участников ДТП согласен с тем, что виноват

- в аварии не более двух участников

- нет пострадавших

Новая система сможет сократить время оформления ДТП до 15 минут. А это, как следствие, уменьшит количество пробок. Правда, пока такой сервис заработает только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях .

ИСТОЧНИК KP.RU