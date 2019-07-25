2019-07-25T18:36:12+03:00
Общество

Быстрее Аршавина: Житель Челябинска обошел футболиста на полосе препятствий

Победитель выиграл футбольные выходные на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге
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Фото предоставлено пресс-службой ФК "Зенит".Фото предоставлено пресс-службой ФК "Зенит".
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«Большой фестиваль футбола», организованный «Зенитом» и Газпромбанком, успешно запустил волну настоящего футбола в семи городах России. Спортивные праздники прошли с 1 июня по 13 июля во Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Более восьмидесяти тысяч участников фестиваля и болельщиков сине-бело-голубых соревновались во владении мячом на футбольных аттракционах, гуляли по виртуальной «Газпром Арене» и сделали тысячи фото с настоящим Кубком чемпионов РПЛ. Все желающие приняли участие в конкурсе «Быстрее звезды» от Андрея Аршавина и прошли полосу препятствий с наполненным водой мячом. Полторы тысячи участников во всех городах фестиваля боролись за главный приз – футбольные выходные в Санкт-Петербурге с посещением домашнего матча «Зенита» на «Газпром Арене».

Фото предоставлено пресс-службой ФК "Зенит".

Фото предоставлено пресс-службой ФК "Зенит".

Жюри, в состав которого вошли тренеры «Газпром»-Академии и организаторы фестиваля, оценивали не только скорость участников, но и технику прохождения дистанции. Победителем стал житель Челябинска Константин Меттус, который продемонстрировал результат в 18,1 секунды. Он превзошел Андрея Аршавина на 9,3 секунды.

Фото предоставлено пресс-службой ФК "Зенит".

Фото предоставлено пресс-службой ФК "Зенит".

Прохождение полосы зафиксировано в новом мобильном приложении «Я молодец», запуск которого в онлайн-магазинах был приурочен к началу «Большого фестиваля футбола». Эта программа должна стать платформой для соревновательных активностей молодежи в сфере спорта, творчества и образования, а также открыть новые возможности для содержательного видеоблоггерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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