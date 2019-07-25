Усыновившую 118 детей женщину обвинили в мошенничестве

СЕГОДНЯ 19:20 2019-07-25T19:20:24+03:00

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25 июля китайский народный суд вынес приговор женщине по имени Ли Янься, обвинив её в шантаже и мошенничестве.

Ли Янься уже долгое время была известна по всей стране. Прославиться ей помогла благотворительная деятельность. В 1996 году женщина усыновила своего первого ребенка, после чего впустила к себе домой еще 117 детей. Ли Янься даже основала собственный приют в городке Уань, куда и переселила своих подопечных. Приют впоследствии получил название «Деревня любви».

Однако этот идеальный мир оказался не таким уж идеальным. В мае прошлого года стало известно о том, что приют уже больше трех лет уклоняется от ежегодных проверок. Власти начали подозревать Ли Янься в незаконной деятельности и аннулировали регистрацию приюта. После этого выяснилось, что все средства, которые поступали в приют от государства и частных лиц, женщина мгновенно переводила себе на счет. Это позволило ей заметно разбогатеть. К слову, Ли Янься владела машинами Land Rover и Mercedes-Benz и имела 45 счетов в банках, на которых хранилось 2,9 миллиона долларов (179 миллионов рублей).

После ареста Ли Янься её дети были отправлены в медицинские и социальные учреждения. Сама женщина приговорена к 20 годам лишения свободы, пяти годам лишения политических прав и выплате штрафа размером 388 тысяч долларов (24 миллиона рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU