2019-07-25T19:20:24+03:00
В мире

Усыновившую 118 детей женщину обвинили в мошенничестве

Подсудимой грозит 20 лет лишения свободы
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сул арестовал китаянку, усыновившую 118 детейСул арестовал китаянку, усыновившую 118 детейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

25 июля китайский народный суд вынес приговор женщине по имени Ли Янься, обвинив её в шантаже и мошенничестве.

Ли Янься уже долгое время была известна по всей стране. Прославиться ей помогла благотворительная деятельность. В 1996 году женщина усыновила своего первого ребенка, после чего впустила к себе домой еще 117 детей. Ли Янься даже основала собственный приют в городке Уань, куда и переселила своих подопечных. Приют впоследствии получил название «Деревня любви».

Однако этот идеальный мир оказался не таким уж идеальным. В мае прошлого года стало известно о том, что приют уже больше трех лет уклоняется от ежегодных проверок. Власти начали подозревать Ли Янься в незаконной деятельности и аннулировали регистрацию приюта. После этого выяснилось, что все средства, которые поступали в приют от государства и частных лиц, женщина мгновенно переводила себе на счет. Это позволило ей заметно разбогатеть. К слову, Ли Янься владела машинами Land Rover и Mercedes-Benz и имела 45 счетов в банках, на которых хранилось 2,9 миллиона долларов (179 миллионов рублей).

После ареста Ли Янься её дети были отправлены в медицинские и социальные учреждения. Сама женщина приговорена к 20 годам лишения свободы, пяти годам лишения политических прав и выплате штрафа размером 388 тысяч долларов (24 миллиона рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грузия планирует субсидировать транзитные авиарейсы из России
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
Глава Минобороны Франции вновь обвинила российский спутник в шпионаже
Матвиенко с оптимизмом смотрит на развитие отношений России и Украины
Генпрокуратура России признала "Атлантический совет" нежелательным
Михаил Ширвиндт объяснил причины развода с супругой
В Кабуле прогремели три взрыва: погибли десять человек
Гастарбайтер обокрал сына депутата Госдумы на заправке в Москве
ЦБ РФ установит комиссию за оплату товаров по QR-коду в магазинах в размере 0,4%
Быстрее Аршавина: Житель Челябинска обошел футболиста на полосе препятствий
Борис Джонсон заявил, что Британия недостаточно готова к Brexit без сделки
На автомобиль польского евродепутата напали в Брюсселе
В аэропорту Амстердама отменили более 100 рейсов