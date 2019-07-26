Лавров встретился с министром иностранных дел ЮАР

СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-26T15:22:42+03:00

Главы МИД двух стран обсудили укрепление сотрудничества на международной арене

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ЮАР Наледи Пандор провели двусторонние переговоры на полях встречи глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. Стороны обсудили развитие двустороннего взаимодействия на международных площадках и в Африке.

"Состоялось предметное обсуждение перспектив российско-южноафриканского стратегического партнерства с ударением на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, - цитирует ТАСС сообщение российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, отмечается, что министры подтвердили обоюдную заинтересованность сторон в углублении политического диалога, а также нацеленность двух стран на эффективную координацию действий в ООН, БРИКС, Группе двадцати и на других международных площадках.

Особое внимание Сергей Лавров и Наледи Пандор уделили вопросам сотрудничества с государствами региона в политической, торгово-экономической областях, а также в сфере безопасности.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что саммит БРИКС и ШОС в 2020 году пройдет в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU