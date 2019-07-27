ФБР обнаружило при обыске мужское тело с пришитой женской головой

СЕГОДНЯ 01:40 2019-07-27T01:40:51+03:00

Родственники людей, завещавших свои тела науке, подали в суд на Центр биологических ресурсов в Фениксе Фото: REUTERS

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Федеральное бюро расследований США сделало жуткие находки во время обыска в недавно закрытом Центре биологических ресурсов в городе Фениксе штата Аризона. В частности, сотрудники бюро обнаружили труп мужчины с пришитой женской головой и части тел, сваленные в кучу.

Как пишет газета New York Post, обыск проводился еще в 2014 году, но подробности этого дела стали известны журналистам только сейчас из иска, который против центра подали родственники покойных, завещавших свои тела науке. Так истцы утверждают, что сотрудники ФБР увидели "ведра с головами, руками и ногами", "наполненный мужскими гениталиями холодильник", голову женщины, пришитую к крупному мужскому торсу, висящему на стене "как Франкенштейн", а также сваленные друг на друга части тел без идентификационных ярлыков.

В суд обратились 33 человека, которые были были возмущены тем, как организация использовала тела их близких. Вместо научных исследований, тела усопших выставляли на продажу.

В 2015 году уже был осужден владелец центра Стефан Гор. Его признали виновным в торговле частями тел и использовании их в запрещенных донорами целях. Он был приговорен к отсроченному тюремному заключению сроком в один год, условному наказанию в четыре года и штрафу в размере 121 тысячи долларов.

Иск к Центру биологических ресурсов будет рассматриваться в верховном суде округа Марикопа 21 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU