17 новых комплексов для патрулирования лесов появились в Чувашии

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-29T10:16:47+03:00

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26 июля председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин вручил лесничествам ключи от 17 малых лесопатрульных комплексов и четырех новых автомобилей. На ее приобретение было выделено 30,7 млн рублей. Техника поступила в республику в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Он был инициирован Президентом России Владимиром Путиным.

«В течение пяти лет по национальному проекту «Экология» порядка 320 млн рублей республика получит на укрепление материальной базы лесничеств. Надеюсь, что все это послужит сохранению лесов и сокращению пожаров», – сказал Иван Моторин.

В последнее время в республике делается много для сохранения благоприятной экологической обстановки в регионе. Что также в своей речи отметил премьер- министр Чувашии.

Отметим, что лесопатрульные комплексы оснащены установкой высокого давления, высоконапорной мотопомпой, ранцевыми лесными огнетушителями, воздуходувкой, бензопилой, шанцевым инструментом и средствами индивидуальной защиты. Они предназначены для патрулирования лесов в пожароопасный период.

Мобильные автомобили помогут работникам лесного хозяйства проводить противопожарные работы, в случае возникновения лесных пожаров – доставить людей и противопожарное оборудование как можно быстрее к очагу возгорания. Все потому что поступившая техника имеет повышенную по сравнению с автомобилями прошлого поколения проходимость и оснащена ГЛОНАСС.

Напомним, что в 2018 году по поручению Главы Чувашии Михаила Игнатьева из республиканского бюджета на обновление автопарка учреждений лесного хозяйства было выделено 53,5 млн рублей. На эту сумму также были приобретены новые лесопожарные автоцистерны, малые лесопатрульные комплексы, колесные тракторы, внедорожники и лесные плуги.

ИСТОЧНИК KP.RU