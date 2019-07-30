Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве

СЕГОДНЯ 21:32 2019-07-30T21:33:54+03:00

По его мнению, у незалежной развязаны руки в этом вопросе

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Генерал-лейтенант украинской внешней разведки Василий Богдан заявил о том, что его страна должна наладить производство ракет средней дальности. По его мнению, это нужно для того, чтобы незалежная могла поражать цели на территории России. В том числе в двух столицах: Москве и Санкт-Петербурге.

"Не обязательно эти ракеты должны быть с ядерными зарядами. Но перспектива такая должна быть", - заявил бывший военный изданию "Обозреватель".

С его слов, руки в этом вопросе Украине развязывает тот факт, что Россия "фактически вышла из договора о ракетах средней и меньшей дальности". Поэтому, считает Богдан, незалежная может "производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора".

Помочь в реализации планов могут союзники "по проукраинской коалиции". Богдан подчеркнул, что подобное оружие нужно стране лишь как инструмент сдерживания.

ИСТОЧНИК KP.RU