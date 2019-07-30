2019-07-30T21:33:54+03:00
В мире

Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве

По его мнению, у незалежной развязаны руки в этом вопросе
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Военный считает, что ракеты необходимы для сдерживания страны-агрессора.Военный считает, что ракеты необходимы для сдерживания страны-агрессора.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Генерал-лейтенант украинской внешней разведки Василий Богдан заявил о том, что его страна должна наладить производство ракет средней дальности. По его мнению, это нужно для того, чтобы незалежная могла поражать цели на территории России. В том числе в двух столицах: Москве и Санкт-Петербурге.

"Не обязательно эти ракеты должны быть с ядерными зарядами. Но перспектива такая должна быть", - заявил бывший военный изданию "Обозреватель".

С его слов, руки в этом вопросе Украине развязывает тот факт, что Россия "фактически вышла из договора о ракетах средней и меньшей дальности". Поэтому, считает Богдан, незалежная может "производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора".

Помочь в реализации планов могут союзники "по проукраинской коалиции". Богдан подчеркнул, что подобное оружие нужно стране лишь как инструмент сдерживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин
"Мероприятие незаконно": Полиция готова к провокациям на акции 3 августа в Москве
Небезя уличил представителя ООН в "скромном умалчивании" жертв террористов в Сирии
Путин подписал закон об упрощении получения номеров на авто
Американский генерал рассказал о недостаточном сдерживании России
Курилки в аэропортах сберегут здоровье некурящих, считает Дитрих
Кандидаты от ЛДПР примут участие в выборах в Мосгордуму во всех округах столицы
Дитрих о задержках с выдачей багажа:"Шереметьево исправилось"
Генконсульство России в Одессе просит Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit
Путин внес на одобрение Госдумы конвенцию о статусе Каспия
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
В регионах России начались суды из-за массовой гибели пчел
Правитель Дубая и его бежавшая супруга делят детей в лондонском суде
Трамп рассказал о своих хороших отношениях с Ким Чен Ыном
Большинство россиян предпочитают откладывать деньги
Шумахер идет на поправку после тяжелейшей травмы: Гонщик начал смотреть трансляции "Формулы-1"
Андрей Аршавин провел мастер-класс для юных талантов
Перестрелка в американском супермаркете: Два человека погибли, полицейский и стрелок ранены
В Карелии рождаются новые ГЭС