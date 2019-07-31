2019-07-31T13:31:00+03:00
В мире

Зеленский принял приглашение Лукашенко приехать в Минск «в любое время и в любом формате»

Президент Украины поговорил по телефону со своим белорусским коллегой
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский принял приглашение Лукашенко приехать в Минск «в любое время и в любом формате»Зеленский принял приглашение Лукашенко приехать в Минск «в любое время и в любом формате»Фото: REUTERS
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В четверг, 31 июля, в ходе телефонного разговора президент Белоруссии Александра Лукашенко принял приглашение украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Киев в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины. В ответ белорусский лидер пригласил главу незалежной посетить Минск «в любое время и в любом формате». В пресс-службе Зеленского сообщили, что украинский президент «приглашение с удовольствием принял».

В пресс-службе Лукашенко заявили, что в ходе разговора президент Белоруссии поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний и пожелал успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе. Стороны также поговорили и о ситуации в Донбассе. Зеленский «поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Белоруссия в деле урегулирования конфликта, белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе».

Напомним, 7 июля, украинский лидер на своей странице в фейсбуке предложил президенту России Владимиру Путину встретиться на нейтральной территории в Минске и обсудить «чей Крым, кого там нет на Донбассе» в компании с лидерами США, Великобритании, ФРГ и Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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