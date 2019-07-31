В интернете стал вирусным ролик с котиком, который пытается напиться из стиральной машинки

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-31T15:15:19+03:00

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В интернете набирает популярность ролик с котиком, который пытается напиться воды из стиральной машинки. Пушистый долго наблюдает за техникой и каждый раз, когда вода накатывает на прозрачную дверцу, пытается облизать ее. Предприняв несколько попыток животное понимает, что до воды ему не добраться. Тогда на помощь приходит природная смекалка: котейка пытается лапкой открыть дверцу барабана.

- Мой бедный кот не может понять, почему он видит воду, но не может её пить, - написал владелец пушистого на портале Reddit.

Ролик собрал почти два десятка тысяч просмотров, пользователи активно комментируют настойчивость кота.

- День 2: всё ещё не могу добраться до воды. В каком аду я нахожусь? Моя жажда просит утоления. Я вижу воду, но не могу до неё дотянуться. Пожалуйста, пусть эта пытка закончится, я не могу этого вынести!, - цитирует Ридус слова одного из пользователей.

Кот попытался напиться из стиральной машины.

ИСТОЧНИК KP.RU