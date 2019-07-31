2019-07-31T23:22:40+03:00
Происшествия

На заводе ExxonMobil в Техасе тушат крупный пожар, 37 человек пострадали

Жителей окрестных районов попросили пока переместиться в убежище [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Столб дыма над заводом видно издалекаСтолб дыма над заводом видно издалекаФото: REUTERS
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В среду, 31 июля, в американском городе Бейтаун (штат Техас) вспыхнул сильный пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil. В результате пострадали 37 человек, сообщает KHOU 11.

На месте происшествия работают бригады пожарных и медики «Скорой помощи». Пострадавших развезли по больницам. У рабочих, в основном, небольшие травмы и ожоги. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

По словам директора НПЗ Джейсона Дункана, пожар начался после взрыва в одном из цехов предприятия. Администрация завода на всякий случай попросила жителей окрестных районов временно переместиться в убежище.

Город, где горит завод Exxon Mobil, расположен примерно в 40 километрах к востоку от Хьюстона.

Напомним, шесть лет назад сайт kp.ru писал о мощном взрыве на заводе минеральных удобрений в Техасе. Тогда погибли 14 человек, около 200 пострадали. Были разрушены 140 домов, расположенных поблизости от предприятия, а ущерб от взрыва и пожара Страховой совет штата оценил более чем в 100 миллионов долларов.

Одной из главных причин трагедии стали нарушения требований техники безопасности и халатность сотрудников.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil

ИСТОЧНИК KP.RU

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